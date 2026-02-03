В Беларуси 3 февраля более 350 тыс. учащихся не пришли в школы из-за морозов

Для сравнения, накануне к занятиям не приступили более 500 044 школьника. Речь идет об уроках в 1 смену. Также 3 февраля в восьми районах Гомельской области отменили подвоз ребят из сельских населенных пунктов в школы.



О решении оповестили через родительские чаты. К тому же дополнительно классные руководители обзвонили родителей детей. Что касается столицы, то сегодня в школах отсутствовала только четверть учащихся.

Ольга Смирнова, зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b27246b3-d7dc-4458-a63e-6e1da691362e/conversions/000702ca-a5a8-44ec-b35c-a8a6db851433-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b27246b3-d7dc-4458-a63e-6e1da691362e/conversions/000702ca-a5a8-44ec-b35c-a8a6db851433-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b27246b3-d7dc-4458-a63e-6e1da691362e/conversions/000702ca-a5a8-44ec-b35c-a8a6db851433-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b27246b3-d7dc-4458-a63e-6e1da691362e/conversions/000702ca-a5a8-44ec-b35c-a8a6db851433-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Смирнова, зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома:

"Занятия отменяются в соответствии с санитарными нормами при температуре воздуха утром ниже 25 градусов и скорости движения ветра свыше 3 м/с. Мы наблюдаем с вами хоть и морозные, но безветренные дни, соответственно мы не принимали решение. При остановке учебных занятий учреждения образования работают в своем обычном режиме. Изменения небольшие коснулись только проведения уроков физической культуры и здоровья. Мы временно не проводим их на свежем воздухе. И также изменения коснулись прогулок для детей, которые находятся в группах продленного дня либо в детских садах".