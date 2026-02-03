3.73 BYN
В Беларуси 3 февраля более 350 тыс. учащихся не пришли в школы из-за морозов
Для сравнения, накануне к занятиям не приступили более 500 044 школьника. Речь идет об уроках в 1 смену. Также 3 февраля в восьми районах Гомельской области отменили подвоз ребят из сельских населенных пунктов в школы.
О решении оповестили через родительские чаты. К тому же дополнительно классные руководители обзвонили родителей детей. Что касается столицы, то сегодня в школах отсутствовала только четверть учащихся.
Ольга Смирнова, зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома:
"Занятия отменяются в соответствии с санитарными нормами при температуре воздуха утром ниже 25 градусов и скорости движения ветра свыше 3 м/с. Мы наблюдаем с вами хоть и морозные, но безветренные дни, соответственно мы не принимали решение. При остановке учебных занятий учреждения образования работают в своем обычном режиме. Изменения небольшие коснулись только проведения уроков физической культуры и здоровья. Мы временно не проводим их на свежем воздухе. И также изменения коснулись прогулок для детей, которые находятся в группах продленного дня либо в детских садах".
Напомним, решение об отмене уроков из-за погодных условий принимают местные исполкомы отдельно по каждому району и населенному пункту. При этом родители могут самостоятельно оставить ребенка дома, даже если занятия официально не отменены. Достаточно заранее предупредить классного руководителя или воспитателя, никаких справок не потребуется.