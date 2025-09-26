В Беларуси 30 сентября пройдет первый экзамен на знание языка для мигрантов

Первый экзамен на знание языка для иностранцев, планирующих трудоустроиться в Беларуси, пройдет 30 сентября. Экзамен будет проходить ежемесячно, а если желающих будет больше - дважды в месяц.



На 30 сентября зарегистрировано около 200 человек, больше всего из стран постсоветского пространства: Узбекистан, Туркменистан. Регистрируют иностранных граждан организации-наниматели.



Процедура схожа с классическим централизованным тестированием для абитуриентов. Пункты сдачи расположены по всей стране, вузы определены. Задания разработаны совместно с Республиканским институтом контроля знаний. Мобильные телефоны запрещены.