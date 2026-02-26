В Беларуси более 36 тыс. старшеклассников осваивают рабочие специальности

Звание "лучший" можно получить только путем долгой практики и постоянного совершенствования в своей профессии. Так, в нашей стране большое внимание уделяется юным белорусам, которые выбирают свой профессиональный путь.

В этом учебном году более 36 тысяч старшеклассников осваивают азы рабочих специальностей.

От теории к практике

Стамеска, пила и специальный станок. Если у столяров в ход идут все инструменты, то живописцам без полета фантазии и изобретательности не обойтись. Анастасия Симакович новые навыки осваивает с интересом и упорством.

Анастасия Симакович, учащаяся СШ № 32 г. Минска:

"У меня сестра - дизайнер интерьера. Хотела научиться рисовать. Выбрала эту специальность. Это помогает какие-то навыки мне усвоить".

Теперь вместо обычных уроков - увлекательные занятия с акцентом на наглядность и у Сарвиноз Довлатзода. В Беларуси девушка всего три месяца. До этого швейному делу обучалась у себя на родине - в Таджикистане.

Сарвиноз Довлатзода, учащаяся СШ № 32 г. Минска:

"Здесь больше возможностей для того, чтобы продвигать свои навыки, нежели там, где я раньше училась. Здесь очень дружелюбные педагоги, которые знают, как себе расположить детей".

Дело по душе обрела и Арина Громыко. Девушка уверяет - профессиональное образование нынче в тренде. С каждым годом отбор серьезнее и проходные баллы растут. А на рынке труда визажисты ценятся, платить готовы достойно.

Арина Громыко, учащаяся СШ № 180 г. Минска им. В. И. Ермака:

"Мне всегда было это интересно. И поэтому, когда мне мама подошла и сказала, что ты хочешь, я уже сразу сказала, я хочу быть визажистом. И я очень сильно волновалась, конечно, из-за конкуренции. Пройду ли я именно на эту специальность. Но все получилось".

Трудовое обучение в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна имени Кедышко в этом году проходят 1130 учащихся из 22 школ Советского и Центрального районов столицы. Ребятам предлагают освоить 12 профессий на выбор.

"Все ребята, которые приходят в 10-е базовые классы, должны пройти профессиональную подготовку в рамках учебного предмета - трудовое обучение. Раз в неделю они ездят в колледжи и осваивают какую-то профессию. Учебный процесс построен таким образом, что ребята сначала осваивают теоретическую подготовку по выбранной профессии и затем проходят производственное обучение и в 11-м классе производственную практику. В конце 11-го класса ребята сдают квалификационный экзамен и получают разряд по выбранной профессии", - рассказала Екатерина Студент - завотделением минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н. А. Кедышко.

Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования министерства образования Беларуси:

"Более того, данная программа также работает и в профориентационной сфере, поскольку обучающиеся, выходя на практику уже на реальные предприятия, могут оценить, интересует ли их эта сфера, будут ли они продолжать карьеру на данном предприятии, либо в данной сфере экономики, либо хотят поменять кардинально свои интересы, свое призвание и, например, уйти из машиностроения в деревообработку, либо в общественное питание, либо в сферу торговли".