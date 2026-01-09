В Беларуси действует план "Погода": усилены работы по расчистке снега и обеспечению безопасности

Из-за мощного циклона "Фрэнсис-Улли" в большинстве районов Беларуси действует план "Погода": снегоуборочная техника переведена на круглосуточный режим. Более 900 работников ЖКХ трудятся на расчистке территорий от снега в Минской области.

Непрекращающийся снег уже отразился на работе столичного общественного транспорта. Минсктранс официально предупреждает о том, что из-за плохих погодных условий, а именно плохой видимости и снежных заносов, возможны изменения в расписании общественного транспорта.

Увеличилось количество работников ЖКХ и спецтехники. К примеру, в Минской области на расчистке снега работают более 900 работников ЖКХ и около 400 единиц специальной техники. Дополнительно расчищено более 4500 км дорог и более 500 км тротуаров.

Помогают устранять последствия непогоды сотрудники МЧС.

Евгений Барановский, помощник министра, пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"При опасных погодных явлениях лучше воздержаться от выхода на улицу, переждать непогоду дома. Если все-таки необходимо на транспортном средстве передвигаться или посещать какие-то объекты, следует соблюдать элементарные правила безопасности. Обязательно одевайтесь по погоде, смотрите и обращайте внимание на обувь - подошва должна быть не скользкой. Смотрите под ноги. Если видите замерзшие участки, старайтесь обходить их стороной. Если обойти невозможно, передвигайтесь как лыжник: не отрывайте стопы от поверхности. Также обращайте внимание на то, что происходит над вами. На крышах возможно образование сосулек, а также падение большого количества накопившегося на кровлях снега".

9 января в Беларуси ожидается до минус 12 градусов, а в некоторых регионах и вовсе до минус 14 градусов.