В Беларуси действуют дома самостоятельного проживания для пожилых и людей с инвалидностью

С приходом холодов особенно важно, чтобы у каждого было теплое жилье. Для одиноких пожилых людей и граждан с инвалидностью в Беларуси предусмотрены дома самостоятельного комфортного проживания.

Жильцы сами ведут хозяйство и оплачивают коммунальные услуги. По необходимости бытовые вопросы помогает решать социальный работник.

Наталья Жук, директор ТЦСОН Узденского района:

"Особое внимание нашим проживающим оказывают школьники-волонтеры, которые на постоянной основе посещают дом самостоятельного комфортного проживания, организовывают праздничные мероприятия, проводят благотворительные акции для наших проживающих".

"Хочется поблагодарить наше государство за заботу о людях, которые попали в непростое положение: у кого проблемы с дровами, с жильем. Большое спасибо, конечно, нашему государству, что оно проявляет заботу", - поблагодарил житель дома самостоятельного комфортного проживания в аг. Войково Михаил Коледа.