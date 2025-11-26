3.70 BYN
В Беларуси до 2030 года планируют построить 83 новых медицинских объекта
83 новых объекта здравоохранения построят в Беларуси до 2030 года. Делегатам Всебелорусского народного собрания от Минской области представили Программу социально-экономического развития жизни белорусов на ближайшую пятилетку.
В основе стратегического документа - семь основных принципов. Они направлены на формирование Беларуси как конкурентоспособного и самодостаточного государства.
Кристина Крук, главврач Березинской ЦРБ, делегат Всебелорусского народного собрания:
"Хочется отметить, что в программе "Здоровье нации" также предусмотрены такие показатели, как увеличение рождаемости, снижение смертности и самый главный показатель - увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения. Будут рассмотрены различные механизмы, но сама основная цель, которая включается в программу - разработка условий для каждого гражданина Республики Беларусь, где он может жить, работать и развиваться с комфортом".
Сейчас делегаты ВНС активно обсуждают документ. Каждый может внести свои замечания и предложения до 5 декабря, а 8 числа, как ожидается, программу представят Президенту.