В Беларуси до 2030 года планируют построить 83 новых медицинских объекта

83 новых объекта здравоохранения построят в Беларуси до 2030 года. Делегатам Всебелорусского народного собрания от Минской области представили Программу социально-экономического развития жизни белорусов на ближайшую пятилетку.

В основе стратегического документа - семь основных принципов. Они направлены на формирование Беларуси как конкурентоспособного и самодостаточного государства.

Кристина Крук, главврач Березинской ЦРБ, делегат Всебелорусского народного собрания:

"Хочется отметить, что в программе "Здоровье нации" также предусмотрены такие показатели, как увеличение рождаемости, снижение смертности и самый главный показатель - увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения. Будут рассмотрены различные механизмы, но сама основная цель, которая включается в программу - разработка условий для каждого гражданина Республики Беларусь, где он может жить, работать и развиваться с комфортом".

Кристина Крук, главврач Березинской ЦРБ, делегат Всебелорусского народного собрания news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44dd465e-9e40-43ee-990d-84ae557bc671/conversions/a1268554-e45c-4c33-851d-fbe8cbf262b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44dd465e-9e40-43ee-990d-84ae557bc671/conversions/a1268554-e45c-4c33-851d-fbe8cbf262b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44dd465e-9e40-43ee-990d-84ae557bc671/conversions/a1268554-e45c-4c33-851d-fbe8cbf262b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44dd465e-9e40-43ee-990d-84ae557bc671/conversions/a1268554-e45c-4c33-851d-fbe8cbf262b4-xl-___webp_1920.webp 1920w