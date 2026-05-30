Смертельное ДТП в Турции: 8 человек погибли, более 30 получили ранения

Смертельное ДТП произошло в Турции. Восемь человек погибли и более 30 получили ранения в результате столкновения междугороднего автобуса с дорожным ограждением на юго-западе страны. Среди жертв оказались сам водитель автобуса и 9-месячный ребенок.