Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Смертельное ДТП в Турции: 8 человек погибли, более 30 получили ранения

Смертельное ДТП произошло в Турции. Восемь человек погибли и более 30 получили ранения в результате столкновения междугороднего автобуса с дорожным ограждением на юго-западе страны. Среди жертв оказались сам водитель автобуса и 9-месячный ребенок.

Транспортное средство направлялось по популярному маршруту из Измира в Анталью. После мощного удара об отбойник машина мгновенно загорелась. На месте трагедии продолжают работать спасательные службы и пожарные расчеты. Точные причины ДТП устанавливаются.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

ДТПТурция