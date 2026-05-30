Футбольные фанаты устроили ночь погромов во Франции

В ряде городов Франции прошли ожесточенные стычки футбольных фанатов с полицией. Беспорядки вспыхнули сразу после финала Лиги чемпионов и победы французской команды ПСЖ над английским "Арсеналом".

В Гренобле хулиганы разграбили несколько магазинов спортивной одежды. В Ньоре толпа болельщиков разбила автомобили, а в Бордо и Лиможе фанаты забросали правоохранителей пиротехникой. Во французской столице эпицентром хаоса стали Елисейские поля и район стадиона "Парк де Пренс", где фанаты жгли автомобили, громили витрины ресторанов, штурмовали заграждения на кольцевой автодороге.

Силовики жестко подавили погромы: в ход шли дубинки, слезоточивый газ и водометы. По всей стране задержали более 400 человек, 235 из них, по данным СМИ, - в Париже. В ходе столкновений пострадали несколько человек как из числа гражданских, так и стражей порядка.