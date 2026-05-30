Какие изменения ждут белорусов с 1 июня
Лето для белорусов начнется с изменений, которые коснутся и коммунальных тарифов, и банковских правил. Речь пойдет не о резких переменах, но о нескольких ощутимых корректировках.
С 1 июня ставка рефинансирования снижается на полпроцента - с 9,75 % до 9,25 %. Последний раз она уменьшалась почти 11 месяцев назад. В Нацбанке объяснили решение замедлением инфляции и стабильной ситуацией в экономике.
Кроме того Национальный банк вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 рублей. Купюра получила ряд внешних отличий от старой, улучшенные элементы защиты от подделок. Актуальный год выпуска банкноты - 2026-й.
В Беларусбанке вводятся заметные изменения по банковским карточкам. Теперь одному клиенту выдадут не больше одной карты каждого типа. Это касается и обычных карт, и виртуальных, и карт рассрочки. Также вводится ограничение на перевыпуск: повторно оформить ту же карту можно не раньше, чем за 3 месяца до окончания срока ее действия. Исключение сделано только для случаев утери карты.
С началом лета в Минске традиционно стартуют плановые отключения горячего водоснабжения. Это связано с подготовкой тепловых сетей к следующему отопительному сезону. Коммунальщики всегда стараются сократить сроки испытаний труб и ремонта. Если в вашем районе не возникнет никаких неожиданностей, которые потребуют незапланированных восстановительных работ, без горячей воды дом пробудет не более 13 суток.
Также стартует второй этап пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В первую очередь изменения затронут отопление и горячее водоснабжение.
Тариф на тепловую энергию составит чуть более 29 рублей за 1 гигакалорию. В пересчете на среднюю квартиру платеж станет больше на 3,12 белорусского рубля, 2,6 из которых придется на отопление, а 53 копейки - на горячее водоснабжение.
Лето для школьников традиционно начинается с каникул. А для выпускников 11-х классов этот период связан не только с отдыхом, но и с вступительной кампанией. Централизованный экзамен и централизованное тестирование уже состоялись, но есть и резервные дни - 20 и 22 июня. Также ЦТ пройдет 2 и 5 июня.
Для тех, кто не смог сдать испытания в основные сроки по уважительной причине, предусмотрены резервные дни - 18, 20, 22 июня. После экзаменационной части традиционно следуют выпускные вечера. Они пройдут в пятницу, 12 июня, причем в новом формате.