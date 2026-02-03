В Беларуси до 2030 года планируют ввести в эксплуатацию не менее 2 млн кв. м электродомов

Комфортное и доступное жилье - одна из приоритетных задач государственной политики Беларуси на ближайшую пятилетку. Учитывая стабильную энергобезопасность страны, до 2030 года в рамках госпрограммы "Строительство жилья" планируют ввести в эксплуатацию не менее 2 млн квадратных метров электродомов.

В 2025 году в республике задание по строительству такого жилья перевыполнено на 70 %. Возведено 550 тыс. квадратных метров электродомов. Лидеры по строительству современных кварталов Могилевская и Минская области.

Взвешенный подход к новым возможностям дает максимальную отдачу. В 2024-м суммарно потребление электричества электродомами составило 880 млн киловатт-часов. Преимущества и экономия налицо.