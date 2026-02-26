В Беларуси до конца недели ожидаются перепады температур, мокрый снег, дождь

Перепады температур, мокрый снег и дождь ожидают белорусов до конца недели, вместе с этим - гололед, сосульки и налипание снега на крышах.

Коммунальные службы постоянно мониторят состояние улиц, пешеходных путей, дворовых территорий, а также своевременно убирают снег и посыпают проезжую часть и тротуары для безопасности местных жителей. В Минском районе - особый акцент на трассах (главных выездах из столицы).

Также жилищно-коммунальное хозяйство Минской области готово оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, такие как отключения воды и отопления из-за холодов и перепадов температур. Для этого будут созданы профильные бригады. Уже приобретены три модели мобильных котельных, которые позволят в кратчайшие сроки обеспечить подачу тепла в социальные объекты и жилые дома.