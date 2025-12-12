В Беларуси готовится законопроект по урегулированию оборота никотиносодержащей продукции. Комплекс мер должен не только помочь в защите здоровья подрастающего поколения от вредной привычки, но и вернуть значительную часть рынка из тени в легальное поле.

Вопрос оборота вейпов весьма значимый и широко обсуждаемый. Он рассматривался уже многократно, в том числе на площадке Совета Республики. Сегодня в очередной раз проходит обсуждение комплексного документа.

Новые подходы детально рассмотрены членами экспертного совета, и большинство из них законопроект поддержало. При этом от специалистов поступил и целый ряд замечаний и предложений. Так, предлагается исключить из законопроекта положение, которое предусматривает возможность производства нетабачных никотиносодержащих изделий, а также электронных систем курения и жидкостей для них на территории Беларуси.

Также предложено ввести уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Кроме этого, прозвучало мнение установить запрет на использование на вывесках торговых объектов слов, благодаря которым можно понять, что в этом месте продаются такие изделия, например, слово "вейп".

Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Меры, которые сейчас прописаны в законопроекте, найдут свое практическое применение. Комиссии по делам несовершеннолетних теперь могут составлять протоколы в случаях, когда взрослые вовлекают детей в употребление, а также при продаже вейпов несовершеннолетним. Я убеждена, что если мы сегодня объединим усилия, а закон будет действительно жестко регламентировать производство, продажу и употребление таких устройств, мы добьемся нужного результата".

Виктор Кондратович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Виктор Кондратович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Онкологические заболевания во многих случаях возникают именно из-за злоупотребления, в том числе, никотином. Никотин связан с развитием рака полости рта, глотки, пищевода, желудка, мочевого пузыря и в первую очередь рака легких. Поэтому чем больше человек употребляет никотина, тем выше риск развития злокачественного новообразования. Более того, никотин вызывает зависимость - как физическую, так и психологическую, и человек от этой пагубной привычки избавиться не может".

Также среди предлагаемых мер жесткая централизация импорта и продаж. Введение строгих ограничений на рекламу, выкладку и, что особенно важно, на доставку и пересылку вейпов через интернет-торговлю. Кроме того, продажа без лицензий и акцизных марок будет признана незаконной.