В Беларуси готовят новации в закон о защите персональных данных

Предполагается установить запреты на съемку в местах, которые относятся к личной сфере человека. Коснется и рисков, связанных с искусственным интеллектом, включая распространение дипфейков и цифровых атак на личность.

"Ряд моментов в законе найдет отражение связанных с обработкой личных данных без согласия человека. Когда сегодня это требуется, например, когда человек хочет устроиться на работу и является еще кандидатом на трудоустройство, то для того, чтобы отдать свое резюме потенциальному нанимателю, для его изучения необходимо получить от кандидата согласие. Видится это на сегодняшний день тоже избыточным. В проекте предусматривается трудоустройство без согласия человека".