В Беларуси к 2040 году планируют довести уровень переработки отходов до 90 %

Беларусь к 2040 году ставит амбициозную цель - довести уровень переработки отходов до 90 %. Реализация задачи будет проходить в три этапа.

433 килограмма мусора. Именно столько твердых коммунальных отходов приходится на каждого белоруса ежегодно. В среднем житель нашей страны в день избавляется более чем от килограмма мусора. Поэтому такой объем отходов диктует острую необходимость в системных решениях и современной инфраструктуре. Сейчас в стране работает более 80 линий ручной сортировки, а также функционирует 10 мусоросортировочных заводов.

Новый мусороперерабатывающий завод под Минском

Столица ежегодно образует почти 600 тысяч тонн отходов. И этот долгожданный объект обеспечит их стопроцентную сортировку. Это новый мусороперерабатывающий завод, который расположен на полигоне Тростенецкий. Здесь уже запущено производство. И здесь технологический процесс многоэтапный.

Игорь Сухаревич, директор предприятия по обращению с отходами "Экорес"

Игорь Сухаревич, директор предприятия по обращению с отходами "Экорес": "Основные задачи объекта - принять весь мусор, который у нас образуется, коммунальные отходы в городе Минске, переработать их, в первую очередь рассортировать, извлечь вторичные материальные ресурсы: бумагу, стекло, полимеры, металл, черный металл, цветной металл. Изюминкой данного завода является производство РДФ-топлива, альтернативного топлива, которое на сегодняшний день используется в республике".

Такое альтернативное топливо завод сможет производить до 114 тысяч тонн. Сырье будет сжигаться на цементных заводах, что позволит снизить затраты. С открытием нового завода столичные отходы будут перерабатываться в 12 раз быстрее.

Ежегодно в Беларуси образуется около 4 млн тонн коммунальных отходов

Мощности всех наших заводов могут сортировать порядка 1 млн 400 тыс. тонн в год. К 2040 году Беларусь ставит амбициозную цель – довести уровень переработки отходов до 90 %. Реализация этой задачи будет проходить в три этапа. Согласно национальной стратегии, к 2030 году планируется достичь 70 % переработки твердокоммунальных отходов. Такую задачу поставил Президент.

Оксана Гайдук, директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов"

Оксана Гайдук, директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов": "На сегодня мы можем говорить, что порядка 85 % населения уже обеспечено раздельным контейнерным сбором. Порядка 700 единиц мусоровозов мы планируем закупить в следующие пятилетки, чтобы обновить парк и более качественно оказывать услугу населению. Выделяется финансирование, это такие источники, как и средства предприятия, местные бюджеты, привлекаются кредитные ресурсы, также за счет средств государственного учреждения операторов вторичных материальных ресурсов".

Беларусь за экологическое будущее

Также ключевой задачей стратегии является модернизация существующих предприятий и строительство новых заводов. К слову, в планах на следующую пятилетку открытие еще 10 мусоросортировочных комплексов.

Переработка отходов - это не просто необходимость, а наша стратегическая перспектива. Мы обязаны дать мусору вторую жизнь, и сейчас жизненно важно делать ставку на экологичные и ресурсосберегающие подходы. Ведь такой главный враг экологии, как пластик, может разлагаться от 100 до 1000 лет.