В Беларуси капитально отремонтировано более 3,5 млн кв.м жилья в 2025 году

В Беларуси капитально отремонтировано более 3,5 млн квадратных метров жилья в 2025 году. Итоги работы жилищно-коммунального хозяйства за прошлый год и за прошедшую пятилетку подводят на коллегии министерства.

Задачи по повышению эффективности работы

Ежедневно перед жилищно-коммунальным хозяйством стоит немало задач, начиная от уборки подъездов и заканчивая капитальным ремонтом жилья.

Отсиживаться при таком графике просто невозможно, оперативно приходится решать проблемы населения. Выслушать, вникнуть и направить, конечно, помощь. Каждому свой подход. Только за 2025 год поступило более 4 млн звонков в службу 115. И чаще население просило обратить внимание на уборку мест общего пользования. В приоритете всегда был и остается человек и его комфорт. Особенно это красной нитью идет через весь прошедший 2025-й - Год благоустройства.

Но сегодня подводят именно черту пятилетки. В Беларуси капитально отремонтировано более 3,5 млн квадратов жилья. А вот за счет строительства и реконструкции 55 очистных сооружений обеспечили белорусов более качественной и чистой питьевой водой.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"На сегодняшний день построено более тысячи станций обезжелезивания воды. 107 населенных пунктов переподключено на другую систему водоснабжения, чтобы получить качественную питьевую воду. Значимым проектом в прошлом году, в 25-м, был перевод города Минска на подземные источники. Если говорить о завершении Года благоустройства, то действительно мы подошли с хорошими показателями. На сегодняшний день ремонт уличной дорожной сети произведен более чем 11 миллионах квадратных метров. Мы нарастили объемы по ремонту уличной дорожной сети в агрогородках и малых населенных пунктах. Два года назад глава нашего государства поставил задачу - навести порядок в агрогородках, отремонтировать уличную дорожную сеть. Темпы у нас отличные: 1,5 млн кв.м отремонтировано в прошлом году".

Затронули тему непогоды, техники в хозяйстве хватило, но обновление парка никогда не будет лишним. После коллегии Минпромышленности представят технику малой механизации, которая поможет рабочим все-таки не вручную справляться со стихией.

Напомним, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги перенесли на 1 марта. Все по той же причине. Январь выдался у нас холодным, морозным. Тепла мы потребили больше, поэтому жировка за первый месяц зимы потяжелеет. И чтобы не перезагружать нас, белорусов, сроки все-таки перенесли.