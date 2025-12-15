В Беларуси лесники переходят на усиленный режим работы

В Беларуси в преддверии новогодних праздников лесники переходят на усиленный режим работы. Для патрулирования созданы специальные рейдовые группы. В их составе лесники, сотрудники ГАИ и Госинспекции.

Контроль - круглосуточный. Главная цель - пресечь незаконную вырубку.

Максим Бадаев, инженер по охране леса Минского лесхоза:

"Рейды проводятся как сотрудниками Минского лесхоза, так и структурными подразделениями - непосредственно лесничествами. Перекрывается территория Минского, Дзержинского и частично Пуховичского районов. Средства фото- и видеофиксации (их более 50) сейчас перенаправлены на пресечение незаконных рубок елей. Согласно статье 16.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, предусмотрен штраф за незаконную рубку, а также повреждение деревьев до степени прекращения роста. На физическое лицо, в зависимости от категории защитности лесов, налагается штраф до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до 200, а на юрлицо - до 300 базовых величин".

Приобрести новогоднюю елку легально и безопасно проще всего на елочных базарах. Первые торговые точки уже начали свою работу.