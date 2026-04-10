В Беларуси на одного учителя приходится около 11 учеников

В Беларуси растет интерес к педагогическим профессиям. Школы страны укомплектованы кадрами почти на 100 %.

Республика входит в число мировых лидеров по доступности образования: на одного учителя приходится около 11 учеников. Фундаментом для формирования кадрового резерва стали педклассы.

Для Алины Матус путь в профессию начался со школьной скамьи. После окончания профильного класса в Дзержинском районе белоруска поступила в БГПУ. К слову, статус выпускницы педкласса дал весомое преимущество - девушка была зачислена по результатам собеседования, без вступительных экзаменов. Получив диплом, молодой специалист вернулась на малую родину - в агрогородок Гричино. Сегодня Алина Валерьевна преподает в начальных классах и точно знает: в профессию пришла по призванию.

Для Алины Матус путь в профессию начался со школьной скамьи

"Моя мама учитель, у нас в семье пятеро детей. У нас многодетная семья. Также моя тетя учитель и моя сестра тоже поступила в Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка на факультет начального образования, как и я. В будущем будет учителем начальных классов. Я стараюсь найти подход буквально каждому ученику. Для меня главная награда - это прежде всего дети: их успехи, их поддержка", - рассказала Алина Матус.

Интерактивные занятия и даже кукольный театр прямо в классе. Молодой педагог активно использует новые методики, чтобы увлечь учебой самых маленьких.

Дмитрий Алиферов, директор Гричинской базовой школы

Дмитрий Алиферов, директор Гричинской базовой школы:

"У нас школа соединена с детским садом, на данный момент обучается 71 учащийся и 23 воспитанника. Кроме факультативов у нас работает 6 объединений по интересам плюс еще два объединения по интересам в детском саду".

Алина Матус также стала лауреатом конкурса "Учитель года Минской области", а еще активно ведет блог в социальных сетях, где делится с аудиторией своими разработками, рассказывает об участии в конференциях, олимпиадах и конкурсах.

Внедрение профилизации на этапе школы - важнейший инструмент формирования кадрового резерва. Педагогические классы позволяют вузам получать максимально мотивированных студентов, которые осознанно выбирают свой путь.

К примеру, сегодня каждый четвертый первокурсник БГПУ - выпускник профильного класса. Всего же в Беларуси функционирует около тысячи педагогических классов, в которых обучаются свыше 9 тыс. старшеклассников. Это надежная база, которая гарантирует школе приток талантливой молодежи.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка: "Идея педагогической профилизации возникла более 10 лет назад. И нам приятно, что за этот период у нас выстроена целая комплексная система отбора, поиска и привлечения молодых ребят, интересующихся педагогической профессией, для получения педагогических специальностей".

Ежегодно в сферу образования приходит более 5 тыс. молодых специалистов. Среди тех, кто после распределения решает остаться и посвятить жизнь наставничеству, свыше 70 %, в некоторых регионах цифра достигает 95 %. Укомплектованность кадрами в белорусских школах приближается к 100 %. Сегодня каждый пятый учитель страны имеет стаж до 10 лет - профессия молодеет. Средний возраст педагогов - чуть более 43 лет.

Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси:

"Мы начинаем предпрофилизацию с 5-го класса и заканчиваем выпускником 11-го класса. Мы целенаправленно работаем над этим, университетом разработана соответствующая программа, когда ребята постепенно погружаются в мир профессии, начиная с определения их психологических установок и способности работать с людьми и заканчивая реализацией факультативных занятий на третьей ступени в 10-11 классах, которые направляют именно на педагогическую стезю".