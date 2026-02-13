3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
В Беларуси на железнодорожные составы устанавливают навигационные пломбы
Грузы, которые идут через Евразийский союз, теперь будут находиться под четким контролем. В пяти странах заработала единая система навигационных пломб, которые накладывают и на фуры, и на железнодорожные составы, следующие в ЕАЭС.
Первый состав опломбировали в Минске, затем эстафету подхватила и Брестская область. Система запущена на 22 станциях.
Игорь Волтов, замначальника таможенного поста "Брест-Центральный":
"На первоначальном этапе отслеживанию подлежат санкционные товары, алкогольная и табачная продукция, перемещаемая в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, товары в рамках взаимной торговли, также товары, в рамках процедуры экспорта. Система отслеживания призвана обеспечить прозрачность перемещения товара по территории ЕАЭС и минимизировать количество контрольных мероприятий".
Дмитрий Крень, замдиректора Брестского филиала РУП "Белтаможсервис":
"Навигационные пломбы позволяют отследить грузоперевозку и ускорить процесс доставки грузов от отправителя к конечному получателю. Изначально в этом соглашении участвовали только Беларусь и Россия, позже подключился Казахстан, другие страны, наши соседи увидели положительный результат этой работы".
Базой для союзной системы стал белорусский механизм, работающий с 2018 года. За это время в стране применено более 2 млн устройств.