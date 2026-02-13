В Беларуси на железнодорожные составы устанавливают навигационные пломбы

Грузы, которые идут через Евразийский союз, теперь будут находиться под четким контролем. В пяти странах заработала единая система навигационных пломб, которые накладывают и на фуры, и на железнодорожные составы, следующие в ЕАЭС.

Первый состав опломбировали в Минске, затем эстафету подхватила и Брестская область. Система запущена на 22 станциях.

Игорь Волтов, замначальника таможенного поста "Брест-Центральный":

"На первоначальном этапе отслеживанию подлежат санкционные товары, алкогольная и табачная продукция, перемещаемая в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, товары в рамках взаимной торговли, также товары, в рамках процедуры экспорта. Система отслеживания призвана обеспечить прозрачность перемещения товара по территории ЕАЭС и минимизировать количество контрольных мероприятий".

Игорь Волтов, замначальника таможенного поста "Брест-Центральный"

Дмитрий Крень, замдиректора Брестского филиала РУП "Белтаможсервис":

"Навигационные пломбы позволяют отследить грузоперевозку и ускорить процесс доставки грузов от отправителя к конечному получателю. Изначально в этом соглашении участвовали только Беларусь и Россия, позже подключился Казахстан, другие страны, наши соседи увидели положительный результат этой работы".

Дмитрий Крень, замдиректора Брестского филиала РУП "Белтаможсервис"