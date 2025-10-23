В Беларуси началась отправка призывников в войска. Пополнение со всей страны принимают соединения и воинские части Вооруженных Сил, органы погранслужбы и госбезопасности, внутренние войска МВД.

По традиции в первый день в парке Победы для будущих солдат состоялся торжественный митинг.

Отправка в войска

Новобранцы отправятся в главную учебку страны, в Печи, Минскую военную комендатуру и силы спецопераций. Всего на укомплектование планируется отправить около 10 тыс. призывников.

Армия всегда запоминается для тех, кто служил, так же как школа или университет.

Выйти из зоны комфорта, уехать вдаль от дома и родителей - все это волнительно и для самих будущих военных, и для их близких.

Только за 23 октября ряды новобранцев пополнили 1,5 тыс. человек по всей стране. С утра ребята прибыли на сборные пункты, а после разъехались в соединения и воинские части, в другие войска и формирования.

По традиции в первый день отправки в войсках в городах прошли праздничные мероприятия. В столичном парке Победы бойцы спецназа провели показательные выступления.

