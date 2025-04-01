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В Беларуси начали принимать заявки для участия в конкурсе "Предприниматель года"
В Беларуси начали принимать заявки для участия в конкурсе "Предприниматель года", сообщает БЕЛТА.
Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующим номинациям: "Успешный старт" (бизнесу от 2 до 4 лет), "Стабильный успех" (бизнесу более 5 лет), "Эффективный бизнес в сфере производства" (бизнесу более 3 лет), "Эффективный бизнес в сфере услуг" (бизнесу более 3 лет), "Эффективный индивидуальный бизнес" (для ИП, более 3 лет).
Денежный приз для победителей в четырех номинациях составляет 100 базовых величин, в номинации "Эффективный индивидуальный бизнес" ИП награждаются премией в размере 50 базовых величин.
Победителям также предоставляется право использовать логотип конкурса в рекламных целях.
"Участие в конкурсе - отличная возможность заявить о своем бизнесе, а победа в конкурсе - возможность подтвердить деловому сообществу профессионализм своей команды", - отметили в Минэкономики.
Заявки принимаются до 1 июня по месту нахождения субъекта хозяйствования. Подробная информация размещена на сайте министерства.