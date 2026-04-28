В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Последние дни апреля встречают белорусов ночными заморозками. Объявлено штормовое предупреждение.

Столбики термометров в ближайшие ночи опустятся до минус 5 в регионах и до минус 3 в столице. Такие низкие температуры для конца апреля - явление нечастое, и синоптики обращают на это особое внимание.

Самыми холодными ожидаются ночи 29 и 30 апреля во многих регионах страны. Максимальная температура днем составит от 5 до 11 выше нуля, а местами вместо дождя обещают небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега.