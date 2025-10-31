3.70 BYN
В Беларуси определены сроки проведения благотворительных акций "Наши дети" и "От всей души"
Автор:Редакция news.by
В Беларуси определены сроки проведения новогодних благотворительных акций "Наши дети" и "От всей души". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.
Мероприятия акций будут проводиться ежегодно: "Наши дети" - с 15 декабря по 14 января, "От всей души" - с 23 декабря по 14 января. Эти акции проводятся по инициативе главы государства.
Акция "Наши дети" направлена на поддержку детей из малообеспеченных семей, семей, где воспитываются дети-сироты, дети-инвалиды, и других категорий.
Акция "От всей души" направлена на поддержку пожилых людей, включение детей и молодежи в деятельность по оказанию помощи и проявление обществом внимания и заботы о старшем поколении.