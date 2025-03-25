В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании - 2025

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/271a5d33-f02a-4ca8-b251-bfedf283f0a4/conversions/5d0869c5-0ad8-4ee8-adc7-dbc32dfe562f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/271a5d33-f02a-4ca8-b251-bfedf283f0a4/conversions/5d0869c5-0ad8-4ee8-adc7-dbc32dfe562f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/271a5d33-f02a-4ca8-b251-bfedf283f0a4/conversions/5d0869c5-0ad8-4ee8-adc7-dbc32dfe562f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/271a5d33-f02a-4ca8-b251-bfedf283f0a4/conversions/5d0869c5-0ad8-4ee8-adc7-dbc32dfe562f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси определены сроки проведения в 2025 году вступительной кампании для получения высшего образования. Это следует из постановления Министерства образования Республики Беларусь от 26 марта 2025 года № 56, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Прием документов для получения общего высшего и специального высшего образования в учреждения высшего образования (УВО) определены следующим образом: с 12 по 17 июля - в государственных учреждениях высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе; с 12 по 19 июля - на очной (дневной) форме по направлениям образования "Сельское хозяйство", "Ветеринария", "Рыбное хозяйство" и "Охрана труда" (за счет бюджетных средств и на платной основе) и по всем специальностям в Военной академии Республики Беларусь, Академии МВД, Могилевском институте МВД и Институте пограничной службы Республики Беларусь, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в вузах за счет бюджетных средств; с 15 ноября по 5 декабря - для поступающих на заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Постановлением определены сроки подачи документов для тех, кто изъявил желание поступить в вуз для получения высшего образования на платной основе и кому не нужно сдавать вступительные испытания в учреждении высшего образования. Так, с 12 по 26 июля подача документов будет осуществляться в Университете гражданской защиты МЧС; с 12 июля по 2 августа - в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям; с 15 ноября по 5 декабря - в заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля; с 12 июля по 1 августа - в иных вузах.

Срок подачи документов с 12 по 14 июля определен для выпускников: профильных классов (групп) профессиональной направленности учреждений общего среднего образования, поступающих в соответствии с абзацем 20-м пункта 23 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования; освоивших содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи в период пребывания в Национальном детском технопарке и поступающих в соответствии с абзацем 14-м пункта 23 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования.

С 27 июня по 1 июля подают документы лица, освоившие содержание программы объединения по интересам с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины "Школа управления (общественно-гуманитарный профиль)", реализуемой Академией управления при Президенте Республики Беларусь в учебном году, который завершился в год приема, и поступающих в соответствии с абзацем 21-м пункта 23 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования; победители (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад, проведенных учреждениями высшего образования в учебном году, при поступлении в эти вузы в соответствии с абзацем 13-м пункта 23 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования.

Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний: с 18 по 20 июля - в Университете гражданской защиты МЧС; с 20 по 21 июля - на военном факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы; с 18 по 25 июля - в иных УВО; с 20 по 25 июля - в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям; с 6 по 15 декабря - в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Документом определены сроки зачисления абитуриентов на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета: 2 июля - победители (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад при поступлении в соответствующие УВО и лица, освоившие содержание программы объединения по интересам с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины "Школа управления (общественно-гуманитарный профиль)", реализуемой Академией управления при Президенте Республики Беларусь; по 22 июля - в Военной академии Республики Беларусь, Институте пограничной службы Республики Беларусь, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах в УВО; по 29 июля - в Академии МВД, Могилевском институте МВД; по 27 июля - в иных государственных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля); по 20 декабря - в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

На места, установленные цифрами приема для получения высшего образования на платной основе, установлены следующие сроки зачисления абитуриентов: по 3 августа - в вузы (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля); по 20 декабря - в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные учреждения высшего образования на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов. Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших на территории Украины, прибывших в Республику Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.