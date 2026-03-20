3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
В Беларуси определили лучшие населенные пункты по благоустройству за 2025 год
Автор:Редакция news.by
За образцовый порядок, экопривлекательность и эстетику. По результатам Года благоустройства в стране определили лучшие населенные пункты. Республиканский рейтинг пополнил Первомайский район столицы.
Высокую оценку получили сразу несколько местных зон отдыха. К слову, каждые выходные до 25 апреля в столице проходит марафон чистоты и озеленения. В фокусе профильных служб - качество дорожного покрытия, состояние инфраструктуры на детских площадках и спортивных комплексах.
В этом году в Минске станет больше зеленых оазисов. К открытию готовятся 18 новых локаций для отдыха в каждом районе столицы. В частности, экотропы по улице Тикоцкого и молодежный сквер на бульваре Толбухина.