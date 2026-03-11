В Беларуси определили, победители каких олимпиад и конкурсов смогут поступить в вуз без экзаменов

Путевка в вуз - без вступительных испытаний. Реальный шанс, который сегодня предоставляет наша система образования одаренным и целеустремленным абитуриентам. Все, что для этого нужно, - победа в международных и республиканских олимпиадах, а также конкурсах профессионального мастерства.

Анжела Кудоярова - консультант управления общего среднего образования главного управления Министерства образования Беларуси:

"19 международных олимпиад включены в перечень Министерства образования в 2026 году. Это основные наши олимпиады по математике, физике, химии, биологии, географии. Также в этот перечень включены олимпиады 2025 года, которые были проведены после вступительной кампании учреждения высшего образования. Все победители, все учащиеся, выпускники 11 классов используют льготы при поступлении в учреждение высшего образования Республики Беларусь".