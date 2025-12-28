3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
В Беларуси открылся музей зубра - в коллекции 250 экспонатов
В Бресте открыли первый в стране музей, полностью посвященный зубру, центральной фигуре на флаге юго-западного региона. Уникальная экспозиция разместилась в здании облисполкома. В ее основе - коллекция более чем из 200 фигурок беловежского исполина.
Все экспонаты выполнены в разных художественных интерпретациях. Среди материалов - дерево, металл, камень, текстиль, керамика, бронза, лен и не только. Коллекция формировалась несколько лет. Часть предметов - дары от зарубежных и белорусских делегаций, часть была приобретена специально.
Алексей Митюков, директор Брестского областного краеведческого музея:
"Музей будет интересен, я думаю, различным категориям посетителей: как детям, так и взрослым различных профессий и специальностей, потому что каждый найдет для себя здесь что-то интересное. Кто-то прикоснется непосредственно к искусству, кто-то узнает об истории зубра и современном состоянии зубров в Беловежской пуще, кто-то узнает об истории Брестской области и о современности, о народных мастерах, которые сохраняют традиции и культуру Брестчины".
Константин Пинчук, председатель Узденского районного совета депутатов:
"Она уникальна. Она единственная. Я в принципе, нигде подобного не видел. Очень приятно, что в экспозиции присутствует зубр, как мне сказали, мальчик одного из районных центров. Пусть он маленький, пусть он из пластилина, но здесь он тоже нашел свое достойное место. И при моем следующем посещении, а я еще вернусь в Брестскую область, считаю, что обязан приехать сюда со своим зубром и увеличить экспозицию".
Музей открыли к 86-летию со дня образования Брестской области. На данный момент собрано около 250 экспонатов, и коллекция будет пополняться. Экскурсии для посетителей уже проводятся.