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В Беларуси отмечается День образования кинологических подразделений МВД
21 апреля отмечается День образования кинологических подразделений МВД.
Дата с корнями уходит в начало прошлого века. Собаки сражались на фронтах войны, сейчас они несут службу на границе и разыскивают преступников, а также вместе обеспечивают правопорядок и безопасность на улицах и объектах, участвуют в раскрытии преступлений, поиске людей и оружия.
Исторические кадры с четвероногими защитниками смотрите в проекте "Без ретуши" (см. видео).