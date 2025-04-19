В Беларуси отмечается День образования кинологических подразделений МВД

Дата с корнями уходит в начало прошлого века. Собаки сражались на фронтах войны, сейчас они несут службу на границе и разыскивают преступников, а также вместе обеспечивают правопорядок и безопасность на улицах и объектах, участвуют в раскрытии преступлений, поиске людей и оружия.