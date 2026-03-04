В Беларуси отмечают День милиции

"Все сотрудники органов внутренних дел, которые погибли при исполнении своего служебного долга, действительно с нами в одном строю. На их примере мы воспитываем нашу молодежь. И если надо для спасения других людей, для защиты нашего государства пожертвовать своей жизнью, то сотрудники милиции сегодня готовы это сделать. К сожалению, именно в органах внутренних дел и подразделениях внутренних войск в мирное время иногда так случается, гибнут люди. И сегодня мы должны сделать все для того, чтобы оказать помощь их семьям. Мы стараемся сделать так, чтобы они никогда не были забыты".