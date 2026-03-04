3.74 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
В Беларуси отмечают День милиции
4 марта в Беларуси отмечается День милиции. Одно из важных и традиционных мероприятий сегодня - церемония возложения венков у памятника погибшим милиционерам. Подтверждая преемственность поколений, рядом со старшими товарищами - курсанты Академии, учащиеся лицея МВД, воспитанники военно-патриотических клубов.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Все сотрудники органов внутренних дел, которые погибли при исполнении своего служебного долга, действительно с нами в одном строю. На их примере мы воспитываем нашу молодежь. И если надо для спасения других людей, для защиты нашего государства пожертвовать своей жизнью, то сотрудники милиции сегодня готовы это сделать. К сожалению, именно в органах внутренних дел и подразделениях внутренних войск в мирное время иногда так случается, гибнут люди. И сегодня мы должны сделать все для того, чтобы оказать помощь их семьям. Мы стараемся сделать так, чтобы они никогда не были забыты".
Иван Кубраков обратил внимание на то, что дочери и сыновья погибших при исполнении сотрудников часто идут по их стопам и выбирают работу в милиции. Также глава ведомства анонсировал старт идеологического марафона "110 лет в едином строю!"
4 марта в вечернем эфире на "Беларусь 1" смотрите торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню белорусской милиции.