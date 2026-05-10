В Беларуси отметили День Государственных символов
Государственные флаг, герб и гимн - неотъемлемые атрибуты независимости, которые хранят память о подвигах наших предков и вместе с тем олицетворяют победы современного поколения белорусов.
10 мая страна отметила День государственных символов. Праздник получился по-настоящему народным, тысячи людей ярко пронесли наш государственный флаг по главным улицам и проспектам областных центров, а также всей страной исполнили государственный гимн.
С первого класса школы, где книга "Мая Радзіма - Беларусь" открывает нам историю наших символов, через торжественный ритуал вручения паспорта и до взрослой присяги на высоких государственных постах - наша священная триада идет рядом с каждым белорусом. Уже доброй традиции чествования герба, флага и гимна чуть больше пяти лет, но за это короткое время она стала моментом личной сопричастности к судьбе страны.
В красном цвете нашего флага пульсирует память о подвиге поколения победителей, в зеленом - наша чистая земля, как и наши помыслы. В орнаменте, вытканном крестьянкой Маркевич, зашиты наши засеянные поля и солнце, которое встает над ними тысячу лет. Сегодня мы чествуем не просто госсимволы, а генетический код нации, в котором без слов - вся наша любовь и сила.
С поздравительным адресом от Президента Беларуси к тысячам участников обратился премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:
"Мы должны дальше масштабировать подобного рода мероприятия, мы должны растить нашу молодежь. Она должна основываться как раз на этих базовых конституционных принципах, которые имеют и большой исторический бэкграунд".
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Когда поднимается флаг на спортивном соревновании, это означает, что мы самые сильные. Когда этот флаг поднимается на культурных мероприятиях, это говорит о том, что мы самые креативные, самые яркие, когда это на политических мероприятиях - наша внешняя политика так развивается, что наш голос звучит на международной арене сильно, уверенно и в адрес мира".
Флаг невиданного масштаба - 500 метров в длину - объединил Минск и все областные центры. От стелы "Минск - город-герой" многотысячную колонну вели барабанщики-кадеты. Полкилометра настоящего единства, ведь когда свой флаг несет народ, это уже не просто праздник, а сама сила и единство нации. Впервые в этом году белорусский флаг единым порывом пронесли во всех регионах страны.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
"В этом году у нас собралось людей, желающих поучаствовать в акции, нести вместе флаг, в два раза больше присоединилось людей, специалистов, рабочих с наших предприятий, которые хотели бы поучаствовать вместе в этом важном для нашей страны событии".
Центральный образ нашего герба - земля и солнце, источник жизни и энергия созидания. Это союз традиционного трудолюбия и спокойной силы, обрамленный колосьями добра и процветания. Именно такой мы пишем свою современную историю.
Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
"Этот праздник - это действительно символ суверенитета, символ нашей независимости. И все то, что молодежь получает в нашей стране: и образование, и общественная активная жизнь - это все благодаря тому, какое у нас сильное государство".
Владислав Симонович, председатель Общественного республиканского студенческого совета:
"Все государственные символы с нами. Я уверен, что каждый участник, кто сегодня был на этом мероприятии и кто смотрел за экранами телевизоров, все понимают, что это наша любимая страна".
Гимн страны рождался десятилетиями. Музыку Нестора Соколовского еще в 1944-м утвердили как государственный символ. А вот стихи на вековой мотив писались разные, и лишь в 2002-м на всенародном голосовании большинство выбрало народные строки Владимира Каризны. Так родился мотив, который сегодня без слов говорит: "Мы - белорусы, мирные люди". На акции "Споем гимн вместе" его исполняет вся страна.
Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
"В этом году, наверное, так совпало, что одним из важнейших символов, наряду с флагом, гербом и гимном, конечно, является наша Великая Победа. А все вместе это олицетворяет нашу дружную, миролюбивую нацию".
Под наш государственный гимн белорусы ставят мировые рекорды, делают научные открытия, открывают мероприятия мирового масштаба. Это, если хотите, месседж всему миру. У нашей символики сложная и простая задача: без перевода показывать, что мы - белорусы. Пока мы помним свою историю и греем душу этими цветами, над нашей землей всегда будет мирный рассвет.