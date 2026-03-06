В Беларуси поменялись правила проведения ЦТ

Правила проведения централизованного тестирования изменились в Беларуси. Соответствующее постановление подписано в правительстве. Так, установлены требования к пунктам проведения ЦТ по обеспечению необходимых условий для абитуриентов с особыми индивидуальными потребностями. Также уточнен и перечень ограничений.

"Дана возможность ребятам, у которых есть потребность в использовании мобильных устройств, что требуются для поддержания состояния здоровья, с соответствующим программным обеспечением. Таким абитуриентам будет разрешено использовать данные устройства, но при этом при регистрации на ЦТ необходимо указать обстоятельство и предоставить медсправку, чтобы пройти на ЦТ. Конкретизированы требования к калькулятору, который допускается брать с собой абитуриентам на ЦТ по химии, физике. Это должен быть простейший настроечный калькулятор с простейшим выполнением функций сложения, вычитания, умножения, деления, вычисления квадратного корня. Иные калькуляторы проносить на ЦТ запрещено", - пояснил начальник главного управления Министерства образования Беларуси Сергей Пищов.