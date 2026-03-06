3.74 BYN
В Беларуси поменялись правила проведения ЦТ
Правила проведения централизованного тестирования изменились в Беларуси. Соответствующее постановление подписано в правительстве. Так, установлены требования к пунктам проведения ЦТ по обеспечению необходимых условий для абитуриентов с особыми индивидуальными потребностями. Также уточнен и перечень ограничений.
"Дана возможность ребятам, у которых есть потребность в использовании мобильных устройств, что требуются для поддержания состояния здоровья, с соответствующим программным обеспечением. Таким абитуриентам будет разрешено использовать данные устройства, но при этом при регистрации на ЦТ необходимо указать обстоятельство и предоставить медсправку, чтобы пройти на ЦТ. Конкретизированы требования к калькулятору, который допускается брать с собой абитуриентам на ЦТ по химии, физике. Это должен быть простейший настроечный калькулятор с простейшим выполнением функций сложения, вычитания, умножения, деления, вычисления квадратного корня. Иные калькуляторы проносить на ЦТ запрещено", - пояснил начальник главного управления Министерства образования Беларуси Сергей Пищов.
Что касается сложности тестов и спецификации, то здесь без изменений. Тесты разработаны и соответствуют базовому уровню подготовки выпускников школ и абитуриентов, которые поступают в вузы. Напомним, что в 2026 году ЦТ пройдет в единые сроки с централизованным экзаменом. Дни определены - это 26, 29 мая и 2 и 5 июня.