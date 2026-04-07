В Беларуси после зимнего анабиоза начали просыпаться змеи

В Беларуси проснулись змеи. С приходом тепла они выползают из убежищ и греются на камнях, бревнах, листве.

Пока хладнокровные постепенно выходят из зимнего анабиоза, двигаются медленно и не быстро реагируют на появление человека. Но если наступить на змею, она может атаковать. И это означает, что нужно быть особенно внимательными на прогулках в лесу и даже на собственном дачном участке.

Расскажем, какие виды ядовитых змей обитают на территории Беларуси и как вести себя при встрече.

Опасные прогулки в лесах

Устойчивый плюс и ранняя весна привели в чувства хладнокровных. Они покидают укромные места и передвигаются на сухие проталины, чтобы погреться. Белорусы охотно заполняют соцсети видео с ползучими обитателями лесов.

Исследователи биосферы утверждают: стоит опасаться серую гадюку с темной зигзагообразной полосой по спине. Она глухая, но зрячая. Органы чувств развиты достаточно, чтобы даже в темноте различать теплокровную добычу.

Дмитрий Потапов, старший преподаватель биологического факультета Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:

"У нас на территории Беларуси три вида змей. Из всех этих видов условно ядовитой является лишь гадюка обыкновенная, укус которой в определенный период - в период размножения (июнь - начало июля) - вызывает печальные последствия и может даже оказаться летальным. Если человек идет по участку леса, где встречается много змей, в том числе и гадюк, то рекомендуется постукивать палкой по стволам деревьев, по веткам, чтобы отпугивать их, поскольку они сейсмически очень чувствительны".

Что делать при встрече с гадюкой?

Сейчас полусонные гадюки хоть неохотно, но все же бодрствуют и запросто могут встретиться в лесу.

Змеи выбирают места пониже, там, где больше влажности. Обитают в болотах подальше от людских глаз. И хотя сейчас они только пробуждаются от зимней спячки, встретить их можно в любой момент.

Главное не паниковать и не провоцировать змею на агрессию. Высокие сапоги снижают вероятность укуса. А еще длинной палкой рекомендуется расчищать путь, чтобы ползучее существо по собственной воле покинуло место встречи.

Анастасия Коновалова, помощник лесничего Долголесского лесничества Гомельского опытного лесхоза:

"Если вдруг встретились со змеей, обязательно нужно замереть, не делать резких движений, поскольку она может напасть, и отходить медленно назад, тем самым обезопасив себя".

Первая помощь при укусе гадюки

Укус гадюки можно перенести на ногах, отделавшись аллергией, но врачи не советуют рисковать. Яд действует на белки крови и в целом работу сердечно-сосудистой системы. Медлить нельзя, но и ошибочно действовать тоже. Противопоказано отсасывать яд или выдавливать его через надрезы. Прижигать место укуса или накладывать жгут тоже не рекомендовано.

Валерий Стома, заведующий токсикологическим отделением Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

"Обездвижить конечность можно подручными средствами. Если ничего нет, можно, например, руку прибинтовать к туловищу, ногу к ноге. Необходимо предотвратить возможное попадание инфекции в место укуса, поэтому накладывается простая асептическая повязка: обычная салфетка, антисептик, повязка. Нужно максимально обеспечить покой той части тела, за которую укусила змея, поэтому рекомендуется транспортировать человека в лежачем положении в лечебное учреждение".