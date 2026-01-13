В Беларуси пострадавшим от урагана деревьям дали вторую жизнь

В Год благоустройства в Беларуси удалось реализовать много важных инициатив, благодаря которым страна стала еще уютнее и краше.

Озеленение и восстановление леса, пострадавшего от июльского урагана, - одна из главных задач. За год в стране высажены сотни тысяч саженцев, в том числе во время больших трудовых кампаний и субботников. А пострадавшим деревьям дали вторую жизнь.

Улучшили и сохранили

Даже в самую сильную и снежную метель Борисовский опытный лесхоз на участке обработки и переработки древесины свою работу не останавливает.

Алексей Апанасевич, заместитель гендиректора - главный инженер Минского государственного лесохозяйственного объединения:

"В 2025 году государственными лесохозяйственными учреждениями, подчиненными Министерству лесного хозяйства, лесовосстановление и лесоразведение было проведено на площади свыше 35 тыс. га. В том числе методом посева и посадки были созданы леса на площади 27,8 тыс. га. В Министерстве лесного хозяйства большое внимание уделяется своевременному проведению восстановления поврежденных лесов в результате ветровала-бурелома. В 2025 году лесные культуры были высажены на площади 7,5 тыс. га".

После большого урагана лесхозам Беларуси пришлось нелегко. Однако во всех регионах был наведен порядок. Речь и про обработку древесины. Лесхозы старались ее не просто утилизировать, а переработать так, чтобы белорусы могли использовать в быту.

Только в Минской области функционирует порядка 20 перерабатывающих производств. Они закрывают внутренние потребности и продают излишки. В 2025 году на экспорт было реализовано более 470 тыс. кубометров пиломатериалов.

"Реализовали 5 инвестиционных проектов в рамках замены и установки новых линий по переработке древесины. На сегодняшний момент в Минской области функционируют 5 пеллетных производств. Были сложности с реализацией пеллет, они и сейчас имеются, но наблюдается тенденция к увеличению реализации. Так, если за весь 2025 год мы реализовали 12,7 тыс. тонн пеллет, то сейчас уже более 35 тыс. Рост практически в три раза", - рассказал Алексей Апанасевич.

Ежегодно лес прирастает. А елки и вовсе сажают с превышением плана прошлых лет. За 2025-й высадили сотни тысяч молодых деревьев. Новые саженцы появились и на местах плановых рубок, и на местах больших пожаров или буреломов.