В Беларуси поступающие на госслужбу вместо экзаменов и собеседований будут сдавать тестирование
В Беларуси ввели новый формат квалификационного экзамена при поступлении на государственную гражданскую службу. Согласно указу Президента, который вступил в силу 19 апреля, теперь проверять знания кандидатов будут исключительно в форме тестирования.
Ранее предусматривались две формы проведения квалификационного испытания - экзамен и собеседование.
Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
"Этот тест проверяет компетенции будущего госслужащего по нашим основополагающим законам в области госуправления. Мы подготовили более 320 вопросов, которые охватывают весь спектр этих законодательных актов. И на все про все нашему потенциальному госслужащему дается 60 минут. За это время необходимо ответить на 60 вопросов и набрать не менее 60 % правильных ответов".
На сайте Академии управления также размещена демоверсия теста. Подготовиться к экзамену можно заранее.