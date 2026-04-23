В Беларуси поступающие на госслужбу вместо экзаменов и собеседований будут сдавать тестирование

В Беларуси ввели новый формат квалификационного экзамена при поступлении на государственную гражданскую службу. Согласно указу Президента, который вступил в силу 19 апреля, теперь проверять знания кандидатов будут исключительно в форме тестирования.

"Этот тест проверяет компетенции будущего госслужащего по нашим основополагающим законам в области госуправления. Мы подготовили более 320 вопросов, которые охватывают весь спектр этих законодательных актов. И на все про все нашему потенциальному госслужащему дается 60 минут. За это время необходимо ответить на 60 вопросов и набрать не менее 60 % правильных ответов".