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В Беларуси празднуют Покров Пресвятой Богородицы
День матери в Беларуси символично совпадает с большим христианским праздником - Покровом Пресвятой Богородицы.
Он входит в 12 двунадесятых - самых важных в православном календаре. Дата связана с событиями 10-го века, когда византийский город Константинополь попал в осаду врага. Не имея поддержки своей армии, отчаявшиеся жители укрылись в храме и вознесли молитвы Пресвятой Богородице. Матерь Божия помогла христианам: распростерла над ними свой покров. Верующие были спасены.
Покров Пресвятой Богородицы - символ защиты ею всего человечества и каждого человека.
На наших землях праздник Покрова отмечается с 12-го века. У него неизменная дата - 14 октября.
14 октября в 9:30 на телеканале "Беларусь 3" состоится прямая трансляция Божественной литургии из Свято-Духова кафедрального собора Минска. Возглавит богослужение митрополит Минский и Заславский Вениамин.
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