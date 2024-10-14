В Беларуси празднуют Покров Пресвятой Богородицы

День матери в Беларуси символично совпадает с большим христианским праздником - Покровом Пресвятой Богородицы.

Он входит в 12 двунадесятых - самых важных в православном календаре. Дата связана с событиями 10-го века, когда византийский город Константинополь попал в осаду врага. Не имея поддержки своей армии, отчаявшиеся жители укрылись в храме и вознесли молитвы Пресвятой Богородице. Матерь Божия помогла христианам: распростерла над ними свой покров. Верующие были спасены.

Покров Пресвятой Богородицы - символ защиты ею всего человечества и каждого человека.

На наших землях праздник Покрова отмечается с 12-го века. У него неизменная дата - 14 октября.