В Беларуси призывают всех неравнодушных спасти рыбу от мора в холода

Не допустить массовый мор рыбы из-за сильных морозов. По всей стране сейчас проходит экологическая акция "Сделаем лунки - спасем рыбу от замора!" Зимой лед блокирует доступ кислорода в воду, а разложение органики потребляет его, что приводит к гибели рыбы из-за нехватки кислорода в воде.



Метод прост: рыбакам и активистам нужно бурить лунки, а в них устанавливать снопы из камыша, рогоза и других полых растений, что позволит лунке долгое время не замерзать и насытить водоем кислородом.

Александр Драгун, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

"Работа будет осуществляться в течение всего зимнего периода. Наш Республиканский центр аналитического контроля, обладающий необходимым оборудованием и полномочиями, проводит постоянный мониторинг содержания кислорода в воде. Это необходимо, чтобы следить, не опустился ли показатель до критического уровня. Например, для выживания чувствительных видов рыб содержание кислорода не должно быть ниже 4 мг/л. Сегодня специалисты провели замеры: показатели хорошие - более 9 мг/л. На данный момент водным обитателям ничего не угрожает, но с каждым днем ситуация может меняться".

Олег Бузо, начальник Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Беларуси:

"Если рыбе не хватает кислорода, то она подплывает к лунке и глотает этот кислород на поверхности воды из воздуха. Если кто-то становится свидетелем такого явления - просьба обращаться к природопользователям, в территориальные органы Минприроды, чтобы уже эту ситуацию исправляли и не допускали замора рыбы".