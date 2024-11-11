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В Беларуси продлили срок действия программы семейного капитала. Расскажем обо всех новшествах
Автор:Катерина Стреха
В 2025 году Беларусь остается социально ориентированным государством. В республике продлили срок действия программы семейного капитала. Такая форма государственной поддержки сохранится на ближайшие пять лет.
Расскажем об изменениях и инновациях.
Поддержка многодетных семей остается одним из приоритетов государственной политики Беларуси. На большую семейную модель республика сделала ставку еще в начале 2000-х. Пытаясь улучшить демографическую ситуацию, государство сконцентрировало внимание на решении квартирного вопроса. Дальше - больше. Уже в 2015-м вступила в силу программа семейного капитала. И за это время эффективность свою доказала. Третьих и последующих детей в белорусских семьях стало рождаться больше.
За последние годы почти на 70 % в нашей стране выросло количество многодетных семей. Больше всего их в Брестской и Минской областях. А указ Президента не только сохраняет, но и расширяет возможности использования средств семейного капитала. К примеру, появится право оплачивать обучение не только за текущий и предыдущий, но и следующий учебный год. Также расширили список товаров, которые можно приобрести для членов семьи с инвалидностью. Стоматологические услуги по-прежнему оказываются на основании заключения врачебно-консультационной комиссии. Также в указе впервые закрепляются права детей на жилье, построенное или приобретенное с использованием средств семейного капитала.
Светлана Коваль, замначальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"Если граждане не направлялись на строительство квартиры, строились самостоятельно, то с 2025 года они могут использовать средства семейного капитала, но условия те же: состояние на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и если на члена семьи приходится в общей сложности менее 15 квадратов жилья. Если раньше был получен кредит на строительство, приобретение жилья, на реконструкцию жилья, а потом этот кредит рефинансировался путем получения другого кредита, то этот кредит также можно будет погасить".
Большинство новаций нацелены на улучшение жилищных условий, потому что многолетняя практика показала: около 80 % фонда материнского капитала как раз-таки уходит на эту статью расходов. В прошлом году сумма поддержки выросла почти до 31,5 тыс. белорусских рублей, а по данным Минтруда, депозитные счета открыли свыше 140 тыс. многодетных семей. На досрочное распоряжение деньгами семейного капитала подано более 90 тыс. заявлений. Большая часть предпочитает вкладывать деньги в собственное жилье, у остальных в приоритете получение качественных медуслуг и образования.
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