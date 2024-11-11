В Беларуси продлили срок действия программы семейного капитала. Расскажем обо всех новшествах

В 2025 году Беларусь остается социально ориентированным государством. В республике продлили срок действия программы семейного капитала. Такая форма государственной поддержки сохранится на ближайшие пять лет.

Расскажем об изменениях и инновациях.

Поддержка многодетных семей остается одним из приоритетов государственной политики Беларуси. На большую семейную модель республика сделала ставку еще в начале 2000-х. Пытаясь улучшить демографическую ситуацию, государство сконцентрировало внимание на решении квартирного вопроса. Дальше - больше. Уже в 2015-м вступила в силу программа семейного капитала. И за это время эффективность свою доказала. Третьих и последующих детей в белорусских семьях стало рождаться больше.

За последние годы почти на 70 % в нашей стране выросло количество многодетных семей. Больше всего их в Брестской и Минской областях. А указ Президента не только сохраняет, но и расширяет возможности использования средств семейного капитала. К примеру, появится право оплачивать обучение не только за текущий и предыдущий, но и следующий учебный год. Также расширили список товаров, которые можно приобрести для членов семьи с инвалидностью. Стоматологические услуги по-прежнему оказываются на основании заключения врачебно-консультационной комиссии. Также в указе впервые закрепляются права детей на жилье, построенное или приобретенное с использованием средств семейного капитала.

Светлана Коваль, замначальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Если граждане не направлялись на строительство квартиры, строились самостоятельно, то с 2025 года они могут использовать средства семейного капитала, но условия те же: состояние на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и если на члена семьи приходится в общей сложности менее 15 квадратов жилья. Если раньше был получен кредит на строительство, приобретение жилья, на реконструкцию жилья, а потом этот кредит рефинансировался путем получения другого кредита, то этот кредит также можно будет погасить".