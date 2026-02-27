В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения

"Совершил ДТП - отвечай!". 27 февраля под таким девизом по всей стране проходит единый день безопасности.

Сотрудники ГАИ проводят встречи с водителями и рассказывают о последствиях оставленного места ДТП, особенно, когда есть пострадавшие. При вовремя оказанной помощи человек может выжить. За минувший месяц, по данным ГАИ, погибли два пешехода, которых водители сбили и оставили без помощи на дороге.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"ПДД предусмотрено лишь одно исключение, когда можно покинуть место ДТП - ради спасения жизни пострадавшего. Не покидайте место происшествия! Лучше трезво оценить случившееся и принять все необходимые меры, предписанные Правилами дорожного движения, особенно если имеются пострадавшие".