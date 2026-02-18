19 февраля в Беларуси проходит Единый день информирования населения. В рамках этой кампании по всей стране начинают работу информационно-пропагандистские группы.

В Гродно на повестке тема безопасности государства, системное развитие энергетики и роль каждого в обеспечении стабильной работы страны. Участие в мероприятии принял министр энергетики Беларуси Денис Мороз. Он подчеркнул: реализация задач госпрограммы "Устойчивая энергетика и эффективность" позволяет создавать прочную основу для экономического развития и национальной безопасности страны.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"Необходимо решить вопрос повышения эффективности использования электрической и тепловой энергии в реальном секторе экономики. Также нужно, чтобы топливно-энергетический портфель был максимально диверсифицированный. Предусмотрено, что энергетическая самостоятельность должна достигнуть к 2030 году 33 %".

"Такие встречи очень актуальны и позволяют молодежи выносить для себя важные аспекты, обращать внимание на важные моменты, чтобы повышать свой личностный рост и профессиональное развитие. Для себя я отметила план развития стратегической отрасли - энергетики", - поделилась Карина Зайцева, техник отдела филиала "Гродненские электрические сети" РУП "Гродноэнерго".

Геннадий Трембовецкий, слесарь филиала "Гродненские электрические сети" РУП "Гродноэнерго":

"Данный формат встреч очень важен, поскольку позволяет получить достоверную информацию из первых уст. В энергетике существует проект, посвященный энергоэффективности. Интересно было послушать про это, услышать, как это будет развиваться и что ждет энергетику в дальнейшем".