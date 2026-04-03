В Беларуси проходит международный конгресс "Дентальная имплантология"
На площадке главного медицинского вуза Беларуси стартовал международный конгресс "Дентальная имплантология". В его рамках проходит параллельная конференция "День высокой стоматологии в Республике Беларусь". Ведущие специалисты из 6 стран представят инновационные разработки.
В Белорусском государственном медицинском университете в широком международном представительстве говорят о стоматологической имплантации. В частности речь о технологиях с использованием искусственного интеллекта, так называемого виртуального помощника стоматолога.
Также поговорили о технологии 3D-печати зубных имплантатов, разработанные Парком высоких технологий. Это уже не далекое будущее, а конкретные шаги к внедрению передовых технологий в ежедневную практику врачей.
Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
"Команда мировых экспертов представит актуальные тренды нашей стоматологии. В частности, конкретно одного из современных методов восстановления целостности зубного ряда. Это поможет нашим пациентам в проблемных случаях заменить традиционные съемные протезы с опорой на дентальные имплантаты. Именно эти вопросы будут касаться современной стоматологии".
"Диапазон представленных научных докладов, с которыми мы уже успели ознакомиться в программке, дает основание предполагать, что это будет прорывное событие, а не рядовое, это действительно целая веха в стоматологии. Накоплен огромный клинический практический материал, что, безусловно, поможет развитию стоматологической службы", - отметил заведующий кафедрой стоматологии Ставропольского государственного медицинского университета (Россия) Сергей Сирак.
Конгресс в Беларуси объединил порядка 400 врачей-экспертов: стоматологов-ортопедов, хирургов и ортодонтов из Беларуси, России, Китая, Ирана, Италии и Узбекистана. Обмен опытом и сотрудничество между этими государствами налажено более 10 лет.
Только докладов на полях конгресса подготовлено несколько сотен, которые объединяют современные подходы к лечению и модернизации в стоматологии. Что позволяет обладать передовыми методиками и в Беларуси.