В Беларуси проходит международный конгресс "Дентальная имплантология"

На площадке главного медицинского вуза Беларуси стартовал международный конгресс "Дентальная имплантология". В его рамках проходит параллельная конференция "День высокой стоматологии в Республике Беларусь". Ведущие специалисты из 6 стран представят инновационные разработки.

В Белорусском государственном медицинском университете в широком международном представительстве говорят о стоматологической имплантации. В частности речь о технологиях с использованием искусственного интеллекта, так называемого виртуального помощника стоматолога.

Также поговорили о технологии 3D-печати зубных имплантатов, разработанные Парком высоких технологий. Это уже не далекое будущее, а конкретные шаги к внедрению передовых технологий в ежедневную практику врачей.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

"Команда мировых экспертов представит актуальные тренды нашей стоматологии. В частности, конкретно одного из современных методов восстановления целостности зубного ряда. Это поможет нашим пациентам в проблемных случаях заменить традиционные съемные протезы с опорой на дентальные имплантаты. Именно эти вопросы будут касаться современной стоматологии".

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета

"Диапазон представленных научных докладов, с которыми мы уже успели ознакомиться в программке, дает основание предполагать, что это будет прорывное событие, а не рядовое, это действительно целая веха в стоматологии. Накоплен огромный клинический практический материал, что, безусловно, поможет развитию стоматологической службы", - отметил заведующий кафедрой стоматологии Ставропольского государственного медицинского университета (Россия) Сергей Сирак.

заведующий кафедрой стоматологии Ставропольского государственного медицинского университета (Россия) Сергей Сирак

Конгресс в Беларуси объединил порядка 400 врачей-экспертов: стоматологов-ортопедов, хирургов и ортодонтов из Беларуси, России, Китая, Ирана, Италии и Узбекистана. Обмен опытом и сотрудничество между этими государствами налажено более 10 лет.