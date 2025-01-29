В Беларуси прошел единый бесплатный день в музеях для учащихся - когда будет следующий?

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В Беларуси 29 января состоялся единый день свободного посещения музеев для молодежи. Учащиеся школ, колледжей и лицеев узнали больше об истории и достижениях страны.
Это инициатива министерств образования и культуры. Соглашение подписали 3 года назад, продлится оно до 2026 года. Спрос стремительно растет, поэтому экскурсии для учащихся проводят по предварительной записи.
В единый бесплатный день музеи страны ежегодно посещают более 400 тыс. человек
Напомним, у музеев определен один день для свободного посещения молодежи - каждая последняя среда месяца. Проводятся бесплатные экскурсии по постоянным и временным экспозициям на музейных локациях.
Следующая такая возможность будет 26 февраля.