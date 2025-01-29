В Беларуси прошел единый бесплатный день в музеях для учащихся - когда будет следующий?

В Беларуси 29 января состоялся единый день свободного посещения музеев для молодежи. Учащиеся школ, колледжей и лицеев узнали больше об истории и достижениях страны.

Это инициатива министерств образования и культуры. Соглашение подписали 3 года назад, продлится оно до 2026 года. Спрос стремительно растет, поэтому экскурсии для учащихся проводят по предварительной записи.

В единый бесплатный день музеи страны ежегодно посещают более 400 тыс. человек

Напомним, у музеев определен один день для свободного посещения молодежи - каждая последняя среда месяца. Проводятся бесплатные экскурсии по постоянным и временным экспозициям на музейных локациях.