3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
В Беларуси прошла репетиция Национального исследования качества образования
Репетиция Национального исследования качества образования прошла в Беларуси. Были задействованы 20 тыс. учащихся, среди них - девятиклассники средних школ и гимназий, десятиклассники лицеев и первокурсники колледжей.
В ходе исследования учащиеся прошли компьютерное диагностическое тестирование по двум видам грамотности - читательской и математической или естественнонаучной и финансовой. В основе заданий - информация о национальных и культурных реалиях.
Ольга Зеленко, проректор по научной работе Академии образования:
"Часть заданий - это задания тестового формата, где есть предложенные варианты ответа, где, например, нужно установить соответствие между разными множествами либо последовательность. Большая часть заданий связана не просто с выбором ответа, но и с аргументацией. Другая часть заданий связана с построением собственного краткого высказывания, которое предполагает вдумчивую работу с информацией, содержащейся в задании. А эта информация содержится в разного рода текстах - не только в привычном формате текста, но и в табличной форме, в виде рисунков, диаграмм, комментариев".
Репетиция Национального исследования качества образования прошла в преддверии основного этапа, который запланирован на 2026 год. Среди задач - проанализировать готовность доработанной автоматизированной системы, а также посмотреть, как организована работа районных комиссий по проверке заданий и оценить уровень готовности учащихся.