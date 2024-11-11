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В Беларуси проведут ЦТ с 26 мая по 5 июня 2025 года
В Министерстве образования определили сроки и пункты проведения централизованного тестирования. График проведения установлен ведомственным постановлением от 16 декабря № 195, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Так, испытания по белорусскому и русскому языкам состоятся 29 мая, историю Беларуси, обществоведение, химию, физику выпускники напишут 26 мая и 5 июня. Тесты по математике, биологии, всемирной историй (новейшее время), географии, истории Беларуси в контексте всемирной истории, иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) будут 26 мая и 2 июня.
Резервными днями для проведения ЦТ определены 19 июня (можно будет пройти тест по всем предметам), 23 июня (вторая дата для сдачи экзамена по русскому и белорусскому языкам), 21 июня - по остальным предметам.
Время начала централизованного тестирования, в том числе в резервные дни, - 11.00. Время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования - с 9.00 до 19.00 (в субботние дни -12 и 19 апреля - с 9.00 до 18.00). Для прохождения ЦТ в резервные дни абитуриенты должны пройти регистрацию с 9 по 12 июня. Сертификаты ЦТ будут выдаваться с 1 июля.
Правовым актом также установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения ЦТ и пунктами регистрации для прохождения ЦТ. В него вошло 40 учреждений образования в крупных районных, областных центрах и столице. Также документом утверждена инструкция об определении требований к организации пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования, аудиторий (помещений) для проведения централизованного тестирования.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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