В Беларуси пройдет "Ночь музеев"

Беларусь присоединяется к "Ночи музеев". Международная акция проводится с 2005 года. Тогда на инициативу откликнулись более тысячи учреждений из 47 стран, ратифицировав конвенцию Совета Европы. Решили привлечь жителей городов, для которых музей так близко и далеко одновременно. Беларусь тоже в числе первых знакомила с экспонатами.

Вечером 16 мая до сумерек будут открыты свыше 90 экспозиций по всей стране. Посетителям предлагают окунуться в культурную бессонницу ради ярких впечатлений.

Ночь окутала Национальный художественный музей Беларуси еще накануне. Лабиринт экспозиций изменил световой сценарий - везде торжествует таинственный синий. Цвет паспорта, василька, неба. Именно об этом цвете и будут рассказывать в музее хедлайнеры акции. Лекции и музыка здесь будут звучать до часу ночи - дольше, чем где-либо.

Синей линией о любви и снах Шагала и бесконечности Кляйна. Но слайды с мировыми шедеврами - лишь одно из 40 мероприятий, что распределят по музейному пространству. Ажур вытинанки, портрет на память и аромостанция тоже в исполнении самого цитируемого из цветов. Например, в зале русского искусства пролетит "мультисиняя птица", пока презентуют фэшен-инсталляции под звуки арфы и прочитают лекции.

Артем Лапицкий, старший научный сотрудник отдела Национального художественного музея Беларуси:

"В разных культурах, в том числе в белорусской, мастера, художники, ремесленники стремились превзойти свои же достижения. И именно в рамках международной акции "Ночь музеев" мы решили попробовать этой темой подсветить эту бесконечную идею. Достичь идеала. Мы будем слушать, мы будем смотреть, мы будем разговаривать, мы будем двигаться, мы будем ощущать аромат этого цвета, мы будем строить свои собственные ассоциации. Программа очень насыщенная".

Белый зал превратится в концерт-холл. Ближе к полуночи партер разъедется, уступив место диджейскому пульту. Пока в окнах напротив - Литмузее Петруся Бровки - как дома, акустикой пошумит станция метро "Борисовский тракт".

Марта Грибко, заведующая Литературным музеем Петруся Бровки:

"У нас запланированы лекции об архитектуре, быте, людях, их взаимоотношениях".

Всего же "Ночь музеев" накроет 90 сокровищниц. И раскроет их интерактивный потенциал. Для неспящих в Бобруйске воссоздадут дух уездного города из 1913-го. В Здравнево предложат огненную мистерию. А в филиале Ветковского музея в Гомеле разгуляется Юрьев конь.

Столица не отстает: культурные учреждения подготовили насыщенные программы. Авторские экскурсии пройдут в каждом музее. И осознать все увиденное, сделать музыкальную паузу приглашает Большой театр Беларуси.

Камерный концерт в Большом театре Беларуси

"Тени отражений" в формате камерного концерта покажутся в 23:00. Зрители разместятся прямо в фойе бельэтажа, по которому разрешат прогуливаться. Рояль, маримба, ударные и меццо-сопрано - главные герои программы. Солисты оперы и музыканты оркестра готовят медитативные произведения и джазовые стандарты.

Ирина Бутель, пианистка Большого театра Беларуси, лауреат международных конкурсов:

"Кроме классических произведений типа пьес Дебюсси "Девушка с волосами цвета льна", "Лунный свет" (это то, что я буду исполнять), я также буду исполнять музыку в стиле нью-эйдж, которая для классических музыкантов как бы далека и, возможно, даже не очень знакома. Это будут пьесы Людовико Эйнауди и Дэвида Ланца. И мне было очень интересно в этот мир погрузиться и работать над этими произведениями".