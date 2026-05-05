В Беларуси проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны. Наибольшее количество - в Минске и Минской области. Средний возраст ветеранов составляет 99 лет, а самой возрастной жительнице столицы исполнилось 106.

Ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, перешагнувших вековой юбилей, в республике насчитывается 250 человек. А это 40 % от всех долгожителей в стране.

Качеству жизни ветеранов в Беларуси уделяют особое внимание. Выстроена комплексная система мер по их поддержке: от пенсионного обеспечения и социального обслуживания до материальной помощи ко Дню Победы.

Марина Артеменко, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Решением главы государства в знак благодарности и уважения с 2021 года ежегодно производятся выплаты материальной помощи ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Размеры этой помощи ежегодно устанавливаются правительством, и этот год не стал исключением. В текущем году выплаты установлены для ветеранов от 2,5 до 5 тыс. рублей. А для бывших узников фашизма и членов семей погибших военнослужащих - 1500 рублей".