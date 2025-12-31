В Беларуси проживает более 120 тыс. многодетных семей

Демография, образование, создание качественной и удобной среды для жизни. Для нашей страны эти вопросы социальной политики ключевые. Акценты стратегические и в Программе социально-экономического развития до 2030 года.

Расскажем, чего достигли за минувшую пятилетку в социальной сфере и что будет в фокусе внимания в ближайшее время.

Каждый четвертый маленький белорус в нашей стране рождается в многодетной семье. Их уже более 120 тысяч. Тренд за последнее десятилетие только укрепился. В фундаменте - политика в области семейных отношений.

Демографическая безопасность для нас - вопрос стратегический. И решения здесь - это всегда о дальновидности. Так, за пятилетку получила новое развитие программа семейного капитала. Возможности ее досрочного использования расширили. А срок действия продлили до конца 2029 года. Господдержка семей увеличилась. Минимальный размер пособия по беременности и родам для работающих белорусок вырос более чем в три раза! Улучшилось пенсионное обеспечение многодетных мам. В общий пенсионный стаж вместо 9 засчитывается 12 лет. Все шаги по укреплению демографической безопасности адаптируются под потребности родителей и с учетом новых вызовов: женщин, готовых стать мамами, становится меньше, а мотивация к созданию семьи и рождению детей у молодежи снижается. Решать эти вопросы в предстоящие пять лет будет программа "Развитие демографического потенциала".

Ключевой приоритет в образовании

В центре внимания белорусского государства на протяжении всей истории независимости всегда был и остается человек. И от этого тезиса мы не отходили, даже когда было непросто. Доступность и качество образования за годы суверенитета стали нашим национальным брендом, за которым едут даже из-за рубежа. И только в вузах учатся 35 тысяч иностранных студентов из 120 стран. А главная задача, которая стоит перед системой образования, - это подготовка кадров под запрос экономики. Здесь важны и нужны рабочие руки.

Комфортная среда для жизни

Благоустройство и комфорт городов и малых населенных пунктов - еще одна национальная особенность Беларуси и приоритет в вопросах социальной политики. Уровень обеспеченности белорусов квадратами растет. На одного человека в целом по стране только в 2024 году пришлось свыше 30 метров квадратных. Не дает сбавлять обороты и Год благоустройства. Города и поселки преображаются на глазах. Планомерно улучшается инфраструктура страны. За пятилетку в республике отремонтировано и отреставрировано 18 тысяч км дорог. И эту работу продолжат.