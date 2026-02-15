3.72 BYN
В Беларуси публикация фейков на основе ИИ может обернуться уголовным делом
В Беларуси разрабатывают единый закон, который будет регулировать деятельность систем искусственного интеллекта. Новый документ обеспечит безрисковое внедрение. Учтут международный опыт.
Сегодня "Компьютерный разум" упоминается в Декрете № 8 "О развитии цифровой экономики", который разрешает резидентам Парка высоких технологий заниматься разработкой и внедрением ИИ. Также модельный закон в странах СНГ определяет рамочные требования.
Владимир Боровенко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В развитии таких отраслей, которые требуют применения высокорисковых систем интеллекта, сегодня идет речь о технологическом суверенитете, о чем уже неоднократно говорил наш Президент, о том, что для тех систем, которые обеспечивают безопасность страны или безопасность человека, мы должны использовать свои разработки. И такая задача поставлена сегодня перед Академией наук, другими структурами, которые занимаются разработкой закона об искусственном интеллекте".
