В Беларуси расширят возможности ЭКО: вторая бесплатная попытка и поддержка одиноких женщин

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4581d3c4-ba49-4a08-890e-af1bf7b24e6e/conversions/0b8543f0-8334-44ff-a65e-7b7fcc3f0bfa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4581d3c4-ba49-4a08-890e-af1bf7b24e6e/conversions/0b8543f0-8334-44ff-a65e-7b7fcc3f0bfa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4581d3c4-ba49-4a08-890e-af1bf7b24e6e/conversions/0b8543f0-8334-44ff-a65e-7b7fcc3f0bfa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4581d3c4-ba49-4a08-890e-af1bf7b24e6e/conversions/0b8543f0-8334-44ff-a65e-7b7fcc3f0bfa-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Министерстве здравоохранения рассказали о ключевых изменениях в проекте указа по экстракорпоральному оплодотворению. Документ, который был представлен Президенту Беларуси Александру Лукашенко, предполагает серьезное расширение доступности процедуры, включая вторую бесплатную попытку и право на ЭКО для одиноких женщин.

Министр здравоохранения Республики Беларусь Александр Ходжаев отметил, что работа над обновлением документа велась с лета. Глава государства поставил задачу сделать подход максимально либеральным, чтобы каждая женщина, столкнувшаяся с трудностями в реализации репродуктивной функции, могла рассчитывать на помощь.

"Каждый хочет и каждый получает"

Как пояснил министр, понятие "либеральный" в контексте указа означает максимальную широту применения для уязвимых категорий граждан.

"Это тогда, когда каждый хочет и каждый получает. Максимально широко, с учетом современного международного опыта, современных методов и оборудования. Глава государства еще раз обратил внимание: не стоит вопрос в деньгах. Стоит вопрос в том, чтобы удовлетворить и сделать максимально эффективным метод ЭКО для наших женщин", - заявил Александр Ходжаев.

При этом подчеркивается, что при необходимости будут закупаться самые современные технологии, в том числе с использованием средств специального фонда.

Вторая попытка и новый возрастной порог

Одним из главных нововведений проекта указа станет предоставление второй бесплатной попытки ЭКО.

В действующей редакции документа, который был в силе последние пять лет, предусматривалась только одна попытка. Теперь же, по словам главы ведомства, государство готово взять на себя дополнительную нагрузку, чтобы помочь семьям, которые пока не могут иметь детей.

Вторую бесплатную попытку смогут получить женщины, уже воспользовавшиеся первой, при этом возрастная планка поднимается до 49 лет. Однако эксперты обращают внимание на важный нюанс: с медицинской точки зрения эффективность гормональной терапии прогрессивно снижается после 40 лет, поэтому ключевой акцент делается на осознанном решении о материнстве в более ранние сроки.

Поддержка одиноких женщин

Еще одно существенное изменение касается расширения круга лиц, имеющих право на бесплатную процедуру. Если раньше ЭКО за счет государства в основном было доступно семейным парам, то новый проект указа позволит обращаться за помощью одиноким женщинам.

Министерство здравоохранения планирует провести широкое общественное обсуждение документа с участием Белорусского союза женщин, чтобы учесть мнение тех, кого эти изменения касаются напрямую.

Эффективность метода: цифры и результаты

Комментируя результативность процедуры, Александр Ходжаев привел статистику за пять лет действия предыдущего указа. За этот период было начато 7680 циклов бесплатного ЭКО. Результатом стали 2975 беременностей, что является показателем, сопоставимым с международным уровнем.

По итогам 2025 года оперативные данные демонстрируют положительную динамику: эффективность ЭКО в Беларуси достигла 38-39 %, тогда как в мировой практике средний показатель колеблется в районе 30-32 %. За пять лет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 2528 детей.

Министр подчеркнул, что рождение детей в результате ЭКО не отличается от естественного процесса по показателям вынашиваемости и здоровья малышей.

Отвечая на вопрос о сроках реализации проекта, глава Минздрава выразил уверенность, что документ будет принят оперативно. По словам Александра Ходжаева, проект указа проработан качественно: работа велась на протяжении длительного времени, учтены как медицинские аспекты, так и запросы целевой аудитории.

Министр уточнил, что сейчас речь идет не о доработке в привычном понимании, а о начале обсуждения с теми, кого изменения касаются напрямую, - в первую очередь с Белорусским союзом женщин. Если в ходе этого диалога появятся дополнительные предложения, они будут рассмотрены в самые короткие сроки.

"Я убежден, что проект указа будет в течение 10-14 дней с максимально большим темпом отработан и подан на подпись", - заявил Александр Ходжаев.