В Беларуси расширяются права биржевого брокера

Страны ШОС укрепляют сотрудничество в области безопасности. В скором времени будет создан антинаркотический центр Шанхайской организации сотрудничества. Это предусматривает международный документ, который ратифицировали белорусские депутаты. В Палате представителей прошло заседание сессии, на повестке было 4 вопроса. Среди них еще одна международная ратификация. Она касалась обмена информацией об имущественном положении должников. Соответствующие органы стран СНГ будут взаимодействовать напрямую. Это упростит многие процессы.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Например, в таких жизненных ситуациях, когда гражданка Республики Беларусь, мама, является взыскателем по исполнительным документам об алиментах, а должник находится на территории Российской Федерации, вместо того, чтобы отзывать эти документы у судебных исполнителей на территории нашей республики и направлять в Российскую Федерацию, она может осуществить направление запроса. И одновременно тогда исполнение будет продолжаться на территории нашей страны, в то же время мы будем знать, есть ли смысл направлять документы для взыскания на территорию Российской Федерации.

11 февраля депутаты также поддержали изменения в законодательство о товарных биржах. Правила не корректировали уже около 10 лет, поэтому пришло время их обновить, конечно, учитывая правоприменительную практику. Документом закрепляются такие принципы, как добросовестная конкуренция, публичность торгов, а также свободное, открытое и прозрачное для всех ценообразование.

Елена Лаптева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Расширяются права биржевого брокера. Это больше будет подходить для централизованных закупок. Что это значит? Значит, сегодня биржевой брокер может одновременно участвовать и представлять интересы нескольких покупателей. Для кого это будет интересно? Это будет интересно для таких предприятий, как холдинг или какие-то предприятия, входящие в какую-то систему. Потому что будет уже такая централизованная закупка больших объемов. Это позволит прежде всего предприятиям этим снизить цену, скидки начнут давать поставщики".