В Беларуси расширяются права биржевого брокера
Страны ШОС укрепляют сотрудничество в области безопасности. В скором времени будет создан антинаркотический центр Шанхайской организации сотрудничества. Это предусматривает международный документ, который ратифицировали белорусские депутаты. В Палате представителей прошло заседание сессии, на повестке было 4 вопроса. Среди них еще одна международная ратификация. Она касалась обмена информацией об имущественном положении должников. Соответствующие органы стран СНГ будут взаимодействовать напрямую. Это упростит многие процессы.
Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
"Например, в таких жизненных ситуациях, когда гражданка Республики Беларусь, мама, является взыскателем по исполнительным документам об алиментах, а должник находится на территории Российской Федерации, вместо того, чтобы отзывать эти документы у судебных исполнителей на территории нашей республики и направлять в Российскую Федерацию, она может осуществить направление запроса. И одновременно тогда исполнение будет продолжаться на территории нашей страны, в то же время мы будем знать, есть ли смысл направлять документы для взыскания на территорию Российской Федерации.
11 февраля депутаты также поддержали изменения в законодательство о товарных биржах. Правила не корректировали уже около 10 лет, поэтому пришло время их обновить, конечно, учитывая правоприменительную практику. Документом закрепляются такие принципы, как добросовестная конкуренция, публичность торгов, а также свободное, открытое и прозрачное для всех ценообразование.
Елена Лаптева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Расширяются права биржевого брокера. Это больше будет подходить для централизованных закупок. Что это значит? Значит, сегодня биржевой брокер может одновременно участвовать и представлять интересы нескольких покупателей. Для кого это будет интересно? Это будет интересно для таких предприятий, как холдинг или какие-то предприятия, входящие в какую-то систему. Потому что будет уже такая централизованная закупка больших объемов. Это позволит прежде всего предприятиям этим снизить цену, скидки начнут давать поставщики".
Также в первом чтении депутаты приняли законопроект по вопросам охраны интеллектуальной собственности. На телеканалах из обязательного пакета планируется разрешить свободное использование музыкальных произведений, но при условии обязательной выплаты справедливого вознаграждения их авторам либо правообладателям.