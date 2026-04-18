В Беларуси растет престиж профтехобразования - как готовят высококлассных специалистов

Подготовка профессиональных кадров для Беларуси - гарантия развития страны. Вузы и колледжи готовятся к приемной кампании. Среди абитуриентов растет спрос на рабочие специальности.

Агропрофиль Максим Шик выбрал не случайно - всегда знал, что станет водителем. Чтобы освоить профессию, минчанин поступил в Смиловичский государственный колледж.

"Я сейчас учусь на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Мы сначала пробуем на симуляторах, потом уже, чтобы обучились всему, нас пересаживают на настоящую технику", - рассказал Максим.

В этой кузнице кадров готовят профессионалов по шести направлениям и девяти квалификациям. Спектр широкий: от трактористов и слесарей до овощеводов и поваров. На рынке рабочие специальности ценятся. Идти в ногу со временем в колледже помогает центр компетенций. В тренажерах с 3D-визуализацией все как в кабинах машин - от рычагов управления до картинки за окном.

"Мы стараемся дать ребятам все, что у нас есть. У нас большая база техники. Что касается тракториста-машиниста, у нас есть новая техника, энергонасыщенные трактора, погрузчики новые, и мы даем нашим студентам хороший опыт для дальнейшей работы", - рассказал мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа Сергей Яроцкий.

А вот Александра Пикленкова продолжает семейную династию. Девушка поступила в Минский колледж легкой промышленности и комплексной логистики. Примером стала бабушка, которая всю жизнь посвятила швейному делу.

В колледже можно получить образование и по всем видам логистической деятельности. Стратегическое и перспективное направление выбрал для себя Дмитрий Лешков.

"Мне нравится составлять маршруты. Я увидел себя в этой профессии. Мне нравится заниматься пополнением складских запасов. Проводил инвентаризацию складов и комплектовал заказы", - рассказал молодой человек.

Ирина Райнеш, замдиректора Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики:

"Вступительная кампания в профтехническом образовании начинается с 15 июня 2026 года и продлится до 23 августа. Вступительная кампания по уровню среднего специального образования начнет работу с 21 июля".

Главный акцент сегодня делается на практикоориентированности. Студенты проходят стажировки и практики на ведущих производственных площадках, что позволяет получить реальный опыт еще во время учебы.

В предстоящую приемную кампанию колледжи Беларуси планируют принять порядка 67 тыс. абитуриентов. Всего же набор на уровни профессионально-технического и среднего специального образования в 2026 году будут осуществлять 289 учреждений страны.

Престиж профессионального образования в стране растет. Только за последние три года число учащихся в колледжах увеличилось на 15 тыс.

Александр Талатай, консультант управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:

"В 2026 году планируется прием на новые специальности среднего специального образования, например, такие как "эксплуатация и обслуживание нефтяных и газовых месторождений", "управление продажами", "дизайн анимации". По профессиям профтехнического образования - "машинисты трелевочной лесозаготовительной машины", машинист автомотрисы", "оператор коптильной установки".