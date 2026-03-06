В Беларуси разработаны новые подходы в работе профсоюзных санаториев и баз отдыха

Качество отдыха и оздоровления работников остается важным направлением деятельности профсоюзов. Об этом заявил председатель Национального профцентра во время подведения итогов работы санаториев, гостиниц и туристических комплексов системы ФПБ.

Сегодня ключевая задача - обеспечить доступные и комфортные условия для восстановления здоровья трудящихся и их семей. На это нацелена и масштабная программа по модернизации и строительству новых объектов инфраструктуры. В целом на ближайшие 5 лет запланировано около 350 мероприятий. Сегодня профсоюзами разработаны сотни уникальных маршрутов по Беларуси - от историко-культурного до промышленного и гастрономического туризма.

Например, в Год белорусской женщины уже есть запрос от людей на организацию тематических экскурсий, которые раскрывают жизнь и личность известных белорусок, чьи достижения и труд прославили страну далеко за ее пределами.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Туризм для Беларуси - очень большая возможность показать свою страну, оздоровиться. Профсоюзы являются большим оператором, который выполняет задачи по развитию санаторно-курортно-оздоровительного туризма. Мы подвели итоги работы предприятий, они показали неплохие результаты за 2025 год. Мы провели конкурс, разработали свою программу развития профсоюзного туризма. Она насыщена и полностью соответствует темпам и задачам, которые поставило государство перед туристической отраслью Беларуси".

Главврач санатория "Приднепровский" Вадим Будник заметил, что их отмечает хорошая медицинская база, поэтому к ним едут люди за получением качественных медуслуг. "Стараемся развивать это направление. В Год женщины развиваем косметологические услуги, процедуры по уходу", - добавил он.